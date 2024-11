Após julgamento no STJD, Remo diminui multa e punição de mandos de campo; veja o resultado

O Remo foi julgado nesta quinta-feira (7), no Pleno do Superior tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em um recurso do clube, contra a punição sofrida, por incidentes causados na partida contra a Aparecidense-GO, em jogo da Série C no Mangueirão. O clube azulino conseguiu diminuir a multa e também reduziu a pena de três mandos de campo para dois.

O clube azulino havia sido punido pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD no último dia 4 de outubro. O Remo pegou uma punição de dois jogos somente com crianças, mulheres e pessoas com deficiência em jogos oficiais de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mais uma multa de R$ 40 mil. O clube recorreu e conseguiu atenuar as punições.

No julgamento, o Remo conseguiu diminuir a multa de R$ 40 mil para R$ 20 mil. Já os mandos de campo, o clube reduziu a pena para uma partida, que, somada com outra punição [contra ABC], deverão ser cumpridas em 2025.

Recorrente

Essa não foi a primeira vez em que o Remo foi punido no STJD. O clube vem sofrendo sansões ao longo da temporada 2024. O clube foi penalizado também em partida contra o ABC-RN, por invasão de campo por parte de torcedores azulinos, que faziam parte de uma organizada. O Remo levou uma multa de R$ 40 mil, mais perda de três mandos de campo, porém, o clube obteve a redução de pena e, por decisão unanime do STJD, teve a pena reduzida para multa de R$ 15 mil e perda de um mando de campo, mas que será restrito a crianças, mulheres e pessoas com deficiência.