Remo oficializa o Baenão como local da pré-temporada e clube define data do início dos treinos

O Remo informou nesta quarta-feira (6), que fará a sua pré-temporada em Belém. Após reunião de Sérgio Papelin, que é o executivo do clube e a diretoria azulina, ficou definido que o Leão não sairá da capital para realizar a pré-temporada, que começa dia 4 de dezembro.

O clube ficará hospedado em um hotel de Belém e terá como base de treinos o Estádio Baenão, academia e estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance. O clube também realizará amistosos no Baenão.

Sérgio Papellin comentou sobre como será a pré-temporada, que será dividida, com atletas que já pertencem ao clube e posteriormente, em janeiro, com jogadores oriundos das Séries A e B, que terão que gozar de suas férias no mês de dezembro.

“Iniciamos dia 4 de dezembro com os atletas que tiveram prorrogação de contrato e aqueles que serão contratados e já possam começar os treinos. Serão realizadas avaliações médicas e físicas. Quando for em janeiro teremos um elenco mais encorpado para um treinamento mais forte de parte tática com o técnico Rodrigo Santana e quem sabe até jogo treino trazendo o torcedor para acompanhar os amistosos”, finalizou Papelin.