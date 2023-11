Sérgio Papellin explica ida ao Remo em meio a possível cargo em SAF do Fortaleza: 'Desafio pessoal'

A decisão de Sérgio Papellin em deixar o Fortaleza, vice-campeão da Sul-Americana e a caminho do 6º ano na Série A, para assumir o Remo na Série C em 2024, surpreendeu a torcida do Tricolor do Pici. Em entrevista ao jornalista Lucas Mota, de O Povo, o ex-dirigente explicou os motivos por trás da mudança. Papellin classificou a decisão como uma "retomada na carreira" e "motivação extra".

O dirigente ressaltou que a troca não foi motivada apenas por questões financeiras, mas sim pelo desafio apresentado pelo clube paraense. "Essa minha ida para o Remo é uma retomada na carreira, um reinício, uma motivação a mais na sua vida. Não vejo como loucura. Se tivesse condição de fazer bom trabalho aqui [no Fortaleza], jamais iria sair para ir para o Remo", explicou.

Segundo Papellin, a proposta do Remo envolve um contrato de três anos, com valorização salarial em relação ao que recebia no Fortaleza. O dirigente destacou o desejo do presidente Tonhão de tê-lo comandando o futebol durante toda a sua gestão.

"Quando recebi o convite, comuniquei ao Marcelo que ia aceitar o Remo, não só por dinheiro, mas por esse desafio. Já fechei qualquer porta (de permanência no Fortaleza). A princípio ia ficar até o fim do mandato do Marcelo. Ele já tinha conversado comigo. Eu ia ser o novo diretor de futebol da SAF. Eu renunciei a tudo isso para encarar o desafio novo", contou o agora executivo azulino.

A decisão surpreendeu o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que já havia planejado a permanência de Papellin no clube para o modelo de SAF em 2024. Papellin afirmou que, ao comunicar a decisão a Marcelo Paz, o presidente entendeu o lado profissional e o desejo de encarar o novo desafio.

"Eu tenho uma relação muito boa com o Marcelo. Quando o comuniquei, ele tomou um susto, mas entendeu o lado profissional, que eu precisava disso para seguir adiante", acrescentou.

O novo dirigente do futebol do Remo afirmou que o foco principal não foi a valorização salarial, mas sim o desejo de iniciar novamente, sem acomodação, e buscar novos desafios na carreira. Ele acredita que, apesar de sair da Série A para a Série C, o Remo é um grande clube e que eles podem conquistar o acesso ao final da temporada.

Esta será a segunda passagem de Papellin como dirigente do Remo, sendo a primeira em 2008. O objetivo principal do clube para 2024 é conquistar o acesso para a Série B do Brasileiro.

No Fortaleza, Papellin conquistou dois acessos, o título da Série B em 2018, duas Copas do Nordeste e o Pentacampeonato Cearense em sete anos de serviço.