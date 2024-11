Executivo do Remo diz que quer montar um time forte 'pensando no acesso em 2025'

O Remo se prepara para iniciar a pré-temporada com os jogadores que permaneceram no time em dezembro. Novas peças devem chegar em breve para fortalecer o elenco. Segundo o executivo de futebol do Leão Azul, Sérgio Papellin, o objetivo do clube é montar um elenco forte logo no início do ano de 2025 para brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em um vídeo divulgado pela Remo TV, Papellin, deu um pouco mais de detalhes sobre o estilo do elenco que está sendo montado para a próxima temporada. Segundo o dirigente, em conversas com Rodrigo Santana, eles estão trabalhando para ter uma equipe mais experiente.

"A gente trabalha muito em cima do que o Rodrigo precisa para desenvolver o trabalho técnico que ele pensa, ao modelo de jogo. Então, é buscar atletas que se adequam a esse modelo de jogo. Diariamente nós estamos trocando ideias, todo atleta que é oferecido a gente discute", afirmou o executivo.

"Estamos priorizando atletas com mais experiencia, que esteja acostumado a disputar essa competição [Série B], que a gente quer uma equipe forte, competitiva já pensando no acesso em 2025. Esse é nosso pensando, ter uma equipe forte já no início do ano para termos uma temporada de sucesso", completou Sérgio Papellin.

O Remo vai começar a pré-temporada no próximo dia 4 de dezembro, no estádio Baenão. Durante o período, todo o clube ficará hospedado em um hotel próximo ao local de treinamento e utilizará a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Além disso, o Leão Azul vai realizar alguns amistosos precatórios.

O primeiro compromisso do Remo em 2025 será o Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B. A última vez que o Leão Azul disputou a Segundona foi em 2021, com isso, nesse retorno, o time azulino quer fazer uma campanha bem diferente.