STJD julga recurso do Remo que tenta evitar nova perda de mando de campo no Brasileirão

O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará, nesta quinta-feira (7), um recurso do Remo contra uma punição recebida há algumas semanas. Em outubro, o Leão Azul foi penalizado com a perda de três mandos de campo e uma multa de R$ 40 mil por incidentes ocorridos na partida contra a Aparecidense-GO, no Mangueirão, pela Série C.

Na ocasião, o Remo foi punido pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. Após a sentença, proferida em 4 de outubro durante a disputa da Série C do Brasileirão, o departamento jurídico do clube anunciou que recorreria a instâncias superiores.

A partida entre Remo e Aparecidense-GO aconteceu em 5 de agosto, pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão. A procuradoria denunciou o clube com base no artigo 213, inciso I, devido ao lançamento de bombas no campo. Segundo a súmula, os explosivos foram arremessados durante a comemoração do gol azulino, marcado por Pedro Vitor no início do segundo tempo.

A pena deverá ser cumprida em competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como a Copa do Brasil, Copa Verde ou Série B (para a qual o Remo conquistou acesso no início de outubro).

Outra penalidade

Esta é a segunda vez, em menos de dois meses, que o Remo recorre ao pleno do STJD para tentar reverter uma punição. Em setembro, o clube foi condenado à perda de três mandos de campo e a uma multa de R$ 40 mil por incidentes ocorridos na partida contra o ABC-RN, ainda na primeira fase da Série C.

Contudo, o Remo obteve redução da pena ao recorrer. Por decisão unânime do pleno, o clube foi condenado ao pagamento de uma multa de R$ 15 mil e à perda de apenas um mando de campo para o público geral, com acesso restrito a mulheres, crianças e pessoas com deficiência. A mesma pena foi aplicada ao ABC-RN.

ABC e Remo foram julgados devido a um incidente entre torcidas organizadas ocorrido durante a partida válida pela 10ª rodada da primeira fase da Série C, em 24 de junho.

O tumulto começou quando um torcedor do Remo invadiu o campo no Estádio Frasqueirão e tentou retirar uma faixa de uma torcida organizada do ABC. Em resposta, integrantes da torcida do time potiguar também invadiram o gramado, iniciando uma briga com os torcedores do Remo. O confronto levou à paralisação do jogo por mais de 10 minutos e só foi controlado com a intervenção da Polícia Militar e dos seguranças do ABC.