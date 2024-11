Após ser dispensado pelo Remo, Ribamar estreia com gol no campeonato vietnamita

Após ser dispensado pelo Remo em outubro, o atacante Ribamar foi anunciado no Thanh Hóa, um clube da primeira divisão do Vietnã. No último domingo (3), o jogador fez sua estreia pelo novo time e marcou seu primeiro gol na partida contra o Hanoi FC, que terminou em 1 a 1.

Além de Ribamar, o clube vietnamita conta com mais três jogadores brasileiros: o zagueiro Gustavo Santana, o volante Luiz Antônio, formado nas categorias de base do Flamengo, e o atacante Yago, que está no Vietnã desde 2022.



Na temporada de 2024, o atacante foi um dos jogadores que contribuíram para a campanha do Remo, que resultou no acesso do clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ao longo de 36 partidas com a camisa do Leão, ele atuou como titular em 17 delas e marcou apenas três gols.

Carreira

O atacante Ribamar ganhou destaque durante sua passagem pelo Vasco, entre 2019 e 2020, período em que até inspirou uma música em sua homenagem. Na última temporada, ele jogou pelo Náutico e pela Chapecoense. O Remo foi o primeiro clube da região Norte que ele defendeu na carreira.