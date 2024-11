Remo vence a Tuna Luso no Baenão e conquista título da Copa Pará Sub-17

O Remo venceu a Tuna Luso por 1 a 0 na última sexta-feira (1°), no Baenão, e sagrou-se campeão da Copa Pará Sub-17, torneio que reúne equipes da Região Metropolitana de Belém. O gol do título foi marcado por Felipe Gabriel, aos nove minutos do segundo tempo, em uma bela cobrança de falta.

Sob forte calor, os dois times protagonizaram um jogo ofensivo e cheio de oportunidades. O Leão Azul, jogando em casa, mostrou-se mais determinado, pressionando o adversário e buscando o gol com frequência. Apesar do placar apertado, o Remo fez o suficiente para assegurar o título e garantir a festa no gramado.

VEJA MAIS

Após o apito final, torcedores e membros da comissão técnica celebraram juntos. O diretor das categorias de base do Remo, Paulinho Araújo, comemorou a conquista e revelou que este pode ser seu último título no clube.

“Esse é o 38º título em 12 anos de base. É um título muito especial para mim, pois talvez eu saia do clube. Estou pensando muito nisso. São 12 anos longe da minha família por causa das viagens. Se eu continuar, espero seguir com meu trabalho de conquistar títulos, revelar e vender jogadores. Hoje nem jogamos tudo o que podemos, senão a ‘porrada seria seca’”, disse.

Homenagem a Ricardinho

Antes do início da partida, os jogadores do Remo entraram em campo com uma faixa que dizia "eternamente atleta do Clube do Remo", em homenagem ao ex-atacante Ricardinho, que foi vítima de um tiroteio em Marituba, no último dia 7 de outubro.

Jogadores prestaram homenagem ao ex-jogador Ricardinho. (Luis Carlos/Ascom Clube do Remo)

Destaque do sub-20 do Remo em 2022, Ricardinho marcou sete gols em 18 partidas, desempenho que lhe rendeu uma vaga no elenco profissional em 2023. Ele estreou no Campeonato Paraense contra a Tuna Luso e ainda disputou partidas como titular contra Tapajós e Castanhal. Em agosto deste ano, Ricardinho foi emprestado ao Santa Rosa-PA para a disputa da Série B1 Paraense.