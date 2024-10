Nova carreira? Ex-Remo e Paysandu vira treinador da Esmac sub-17 e vence na estreia

Após ser eliminado da Série B1 com a Esmac, o meia Djalma decidiu "pendurar as chuteiras" temporariamente e assumiu o comando da equipe sub-17 do clube. Na estreia como treinador, o volante conduziu a equipe a uma vitória, revertendo o placar para 3 a 1 contra o Comercial.

Em entrevista, o jogador ressaltou a importância de ter estreado com vitória na competição. Ele também comentou sobre o próximo desafio, que será contra o Remo.

"Graças a Deus, conseguimos um bom resultado no nosso primeiro jogo da competição. Agora, vamos descansar, pois temos um adversário muito forte na próxima rodada: o Clube do Remo. Esses três primeiros pontos foram fundamentais para darmos sequência no campeonato", disse o treinador.

Trajetória no futebol

Djalma começou a carreira nas categorias de base do Paysandu, onde se destacou como meio campista e, ao longo do tempo, adaptou-se a diferentes posições, incluindo volante e lateral-direito. Em 2012, o atleta teve sua primeira oportunidade no profissional e conquistou o acesso com o bicolor para segundo divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2013, Djalma conquistou o Campeonato Paraense e em 2014, foi vice-campeão da Copa Verde.

Após deixar o Paysandu em 2015, o jogador foi emprestado para o ASA-AL. Em seguida, jogou o Paulistão A2 pelo Barretos-SP. Em 2017, ele teve uma passagem pelo São Raimundo-PA. Em 2018, Djalma atuou por Parauapebas-PA, Ypiranga-AP e Carajás-PA, antes de se juntar ao Remo em 2019. Após essa transferência, ele foi emprestado para a Tuna Luso, onde atuou poucas vezes. O meia retornou ao Leão Azul na temporada de 2020, momento em que se tornou um dos principais personagens do time.

Após sua passagem pelo Remo, Djalma foi emprestado e jogou por clubes como Amazonas FC e Cametá em 2021. Em 2022, ele defendeu as cores de Santos-AP, Penarol-AM e Santa Rosa-PA. No ano seguinte, ele jogou pelo Tapajós e retornou ao Santa Rosa. Em 2024, ele integrou o elenco do Santana e atualmente está na ESAMC.