Tuna encara São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil sub-20

A Tuna Luso já sabe com quem irá enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O time paraense irá enfrentar o São Paulo. A partida de ida será na próxima quinta-feira (31), às 15h30, no estádio Francisco Vasques, o Souza.

Nas oitavas, a equipe tunante venceu o Sparta-TO por 4 a 0 e garantiu o passaporte para a terceira fase da competição. Além da Tuna e São Paulo, ainda estão na disputa o Ceará-CE, o Macapá, Palmeiras-SP, Cruzeiro-MG, Bahia e Goiais-GO.

Com o jogo importante, o time anunciou a venda de ingressos para o duelo contra o Tricolor Paulista. Conforme as informações divulgadas, as entradas custam R$ 40 no valor cheio, já no lote promocional, o preço cai para R$ 30.

Os ingressos podem ser adquiridos na Loja da Tuna, que fica Avenida Almirante Barroso, em Belém. Pessoas que têm direito a gratuidade podem retirar seus bilhetes a partir do dia 30 de outubro, às 17h. Estudantes possuem direito a meia e precisam apresentar documento com foto e carteira de estudante.

O duelo de volta entre a Tuna e o São Paulo será no dia 7 de novembro, às 16h30, em Cotia, em São Paulo. As partidas valem vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-20.