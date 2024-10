Tuna goleia Sparta-TO e avança para as quartas da Copa do Brasil Sub-20

A equipe sub-20 da Tuna Luso garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Sparta (TO) por 4 a 0. A partida foi realizada no Estádio do Souza, em Belém, na última quarta-feira (23).

Os gols foram marcados por Gilvan, Mena, Fabrício e Saint Clair. Com essa vitória, a Tuna consolidou um agregado de 6 a 0, já que havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

O Sparta, que fez história ao alcançar as oitavas de final pela primeira vez, precisava vencer por três gols de diferença para avançar, mas não conseguiu reverter a situação e saiu goleado.

VEJA MAIS

A Águia Guerreira chegou às oitavas após uma disputa contra o Rondoniense-RO, quando venceu nos pênaltis por 4 a 1, depois um empate de 2 a 2 no tempo regulamentar.

Próxima fase

O próximo adversário da equipe paraense ainda não está definido, pois nem todos os jogos da rodada foram concluídos. Nesta quarta-feira (24), ainda se enfrentarão: Bahia-BA e Retrô FC-PE, São Paulo-SP e Criciúma-SC, além de Macapá-AP e Náutico-RR.

Assim que esses jogos forem finalizados, será possível determinar quem será o próximo adversário da Tuna Luso. O cruzamento das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 é determinado pela classificação geral das equipes que avançarem a esta fase.