Parazão feminino 2024: com Remo, Paysandu e Tuna, competição tem início neste domingo (20/10)

Vai começar o Campeonato Paraense feminino 2024! Quatro partidas dão o pontapé inicial na disputa pelo título Paraense feminino deste ano neste domingo (20/10). A competição será disputada em duas fases, sendo a primeira com 10 rodadas, onde os 10 times, divididos em dois grupos com cinco clubes cada, disputam a classificação para a segunda fase - com uma “folga” para dois times a cada rodada.

Os times participantes deste ano são: Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso, Cruzeirão, Atlético JM9, Castelo dos Sonhos, Tiradentes, Cabanos, Ponte Nova e Boca Júniors. Atual campeão, o Remo disputa a primeira partida desta edição em busca do quarto título seguido, contra o Atlético JM9, neste domingo, às 9h30, no CT do Leão, em Outeiro.

No mesmo dia, Cruzeirão, Tuna Luso, Paysandu, Tiradentes, Cabanos e Boca Júniors também estreiam em busca do título 2024 do Parazão feminino. Nesta primeira rodada, Castelo dos Sonhos e Ponte Nova são os dois primeiros times a “folgar” na competição.

Regulamento

Durante a primeira fase, os 10 times do Parazão feminino serão divididos em dois grupos, com cinco times cada. O Grupo A terá: Clube do Remo, Cruzeirão, Atlético JM9, Tuna Luso e Castelo dos Sonhos; enquanto o Grupo B terá: Paysandu, Tiradentes, Cabanos, Ponte Nova e Boca Juniors.

Ao todo, cada um dos times fará oito jogos na primeira fase, quatro como mandante e quatro como visitante, sendo quatro partidas a cada rodada. Os dois melhores de cada grupo passam de fase.

Já a segunda fase será no sistema quadrangular, com seis jogos para as quatro equipes classificadas, em partidas de ida e volta. O time que somar mais pontos durante o quadrangular será o grande campeão e garantirá uma vaga no Brasileirão Série A2 ou A3. Como Remo e Paysandu já estão classificados para a “Segundona feminina”, demonstrando a boa fase do futebol feminino no estado, caso saiam com o título ou com o segundo lugar, a vaga fica com o terceiro colocado no quadrangular.

Confira os jogos da primeira rodada:

Remo x Atlético JM9 - domingo (20/10), às 9h30, no CT do Remo, em Outeiro

Cabanos x Boca Juniors - domingo (20/10), às 15h, no campo 3 do CEJU

Paysandu x Tiradentes - domingo (20/10), 15h30, no campo 2 do CEJU

Cruzeirão x Tuna Luso - domingo (20/10), 15h30, no campo 1 do CEJU

Folgam: Ponte Nova e Castelo dos Sonhos