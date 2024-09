Com golaço, Paysandu vence o Remo e conquista o título da Copa Pará de futebol feminino

É do Papão! Em um jogo emocionante no Mangueirão, o Paysandu venceu o Remo por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (12) e conquistou o título da Copa Pará de Futebol Feminino 2024. As meninas do Papão quebraram a hegemonia do Remo no futebol paraense, já que o time azulino levou a melhor contra as bicolores nas últimas finais do campeonato estadual.

As meninas do Papão são as campeãs da primeira edição da Copa Pará de Futebol Feminino. As Lobas conquistaram o título vencendo o Remo, o maior rival, com um golaço da jogadora Alê Silva, aos 32 minutos do segundo tempo, em uma bobeada da defensiva azulina, que perdeu a bola na entrada da área e Alê viu a goleira adiantada e mandou um chutaço, de cobertura, marcando um lindo gol no Mangueirão, dando a vitória ao Papão.

O Paysandu com o título entrou para a história do futebol paraense, já que conquistou a primeira edição da Copa Pará, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que vem buscando contemplar o futebol feminino com mais competições oficiais, dando às meninas mais rodagem e tempo de trabalho na temporada.

A conquista coroa o trabalho da técnica Aline Costa, que está à frente do Paysandu há anos e que, nesta temporada, conseguiu levar a equipe alviceleste à grande final do Campeonato Brasileiro da Série A3, perdendo para o Vasco da Gama-RJ, porém, conquistando o tão sonhado acesso à Série A2 em 2025.

Depois do título as meninas do Papão irão iniciar a preparação para o Campeonato Paraense, que ainda não possui data para iniciar. A competição estava marcada para começar no dia 16 de agosto, mas o site de inscrição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) passou por manutenção e por isso teve que adiar o início da competição. As inscrições para os times foram abertas e termina na próxima segunda-feira (16). A previsão de que a bola comece a rolar pelo Parazão feminino é na primeira quinzena de outubro.