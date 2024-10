Às vésperas do Parazão feminino, Tuna Luso anuncia nova diretora para departamento feminino do clube

O Campeonato Paraense feminino 2024 está prestes a começar, e a preparação dos clubes participantes para a competição ainda está se encaminhando para alguns setores, e nesta terça-feira (15/10), a Tuna Luso anunciou a nova comandante da Diretoria de Futebol Feminino do clube, a administradora Pamela Massoud.

Pamela chegou à Tuna a convite do executivo de futebol do clube, Vinícius Pacheco. Ela deve coordenar as áreas relacionadas à equipe lusa feminina durante a disputa do Parazão deste ano. Por meio das redes sociais, ela celebrou o novo cargo.

“Iremos fazer da Tuna uma das três maiores forças do futebol feminino do nosso Estado. Obrigada Vinicius e Éder Pisco! Vamos lutar pela ascensão do futebol feminino no Pará! Avante, Tuna Luso Brasileira”, escreveu.

Na última participação da Tuna no Paraense feminino, a equipe conseguiu chegar até a segunda fase, eliminatória, no entanto, foi derrotada pela equipe do Tiradentes por 4 a 0 e eliminada nas quartas de final. Este ano, a Lusa estreia no próximo domingo (20/10), às 15h30, contra o Cruzeirão, no campo 1 do CEJU, localizado no complexo do Mangueirão.