Parazão feminino 2024: competição começa no próximo domingo (20/10); saiba detalhes

A Federação Paraense de Futebol (FPF), confirmou que o Campeonato Paraense feminino 2024 vai começar no próximo domingo (20/10). A competição terá o jogo de abertura com o atual campeão da competição, o Clube do Remo, que enfrenta o Atlético JM9, às 9h30, no CT do Remo.

Além de Remo e Atlético JM9, a competição conta ainda com os times: Paysandu, Cabanos, Boca Juniors, Tiradentes, Cruzeirão, Tuna Luso, Ponte Nova e Castelo dos Sonhos. O Papão, atual vice-campeão paraense feminino, também estreia no domingo, às 15h30, no campo CEJU 2, localizado no Complexo do Mangueirão.

Somente as equipes do Ponte Nova e Castelo dos Sonhos farão suas estreias na 2ª rodada da Competição.

A FPF ainda não divulgou o regulamento da competição e nem os detalhes de como devem ocorrer as classificações dos times. A expectativa é que o Parazão feminino siga os moldes da temporada 2023, quando as equipes se enfrentaram em 11 rodadas na primeira fase, antes de seguir para a fase eliminatória, com jogos únicos, onde em caso de empate as partidas serão decididas nos pênaltis.

Confira os jogos da primeira rodada do Parazão feminino 2024:

Remo x Atlético JM9 - domingo (20/10), às 9h30, no CT do Remo, em Outeiro

Cabanos x Boca Juniors - domingo (20/10), às 15h, no campo 3 do CEJU

Paysandu x Tiradentes - domingo (20/10), 15h30, no campo 2 do CEJU

Cruzeirão x Tuna Luso - domingo (20/10), 15h30, no campo 1 do CEJU