Problema no sistema da CBF adia Parazão feminino para outubro

No início da temporada, em janeiro, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulga o calendário dos campeonatos profissionais e de base estaduais do ano, entre eles o Campeonato Paraense feminino, que estava previsto para iniciar no dia 16 de agosto. No entanto, até esta quarta-feira (28/8) a entidade ainda não divulgou a tabela do torneio.

Para saber mais sobre a previsão de início da competição, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a diretora de futebol feminino da FPF, Izabel Luna, que contou que a competição foi atrasada por uma manutenção no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“As competições de base devem ocorrer primeiro, devido a uma manutenção no sistema da CBF as datas atrasaram”, declarou.

Ainda segundo a diretora, o Parazão feminino só deve ter início em outubro, seguindo a previsão de conclusão em dezembro. Com isso, o calendário da competição de futebol feminino profissional deve seguir moldes parecidos com os de 2023, quando também iniciou em outubro e teve conclusão em dezembro.

Este ano, o Campeonato deve contar novamente com a participação dos tradicionais times da região, como o Clube do Remo, atual campeão do Parazão feminino, e Paysandu, que ainda busca o primeiro título da competição.