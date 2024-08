Marabá será sede de festival de futebol feminino realizado pelo Flamengo

A cidade de Marabá será palco de festival de futebol feminino de base realizado pelo Flamengo. O evento começa no próximo sábado (31/8) e vai até o dia 9 de setembro, na Estação Conhecimento Marabá, com competições gratuitas nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17, de campo e salão.

Na disputa de futebol de campo poderão participar até seis equipes por categoria, formadas por, no mínimo, 16 meninas ou, no máximo, 20. No futsal serão admitidas até oito equipes por categoria, com times de 6 a 10 adolescentes. As inscrições são gratuitas, e devem ser realizadas pelo e-mail coordenacoes@ndhemaraba.org.br. Também serão aceitas inscrições individuais, desde que a pessoa apresente autorização do responsável legal e, no dia da competição, esteja acompanhada deste.

Patrocinado pela Vale, o Festival, além da competição de futebol para jogadoras, terá um curso gratuito de formação de treinadores para professores de educação física, treinadores e líderes de projetos comunitários que atuam no sudeste paraense com foco no futebol feminino, que será ofertado na sexta-feira (30/8).

"O Flamengo, mais uma vez, demonstra seu compromisso com o fomento. Neste primeiro evento, os profissionais que já trabalham a modalidade na região vão poder participar do primeiro módulo do curso de capacitação de treinadores de futebol feminino ministrado fora do Rio de Janeiro por profissionais do clube. Temos certeza de que esse será um marco na região", afirma André Rocha, gerente de futebol feminino do Rubro-Negro.

Serviço

Festival de futebol feminino de base

Data: 31 de agosto a 9 de setembro

Hora: 8h às 17h

Local: Estação Conhecimento Marabá (Avenida Vale, s/n, loteamento Vale do Tocantins, núcleo São Félix, Marabá/PA).

Inscrições: gratuitas, por meio do email coordenacoes@ndhemaraba.org.br