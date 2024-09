Copa do Mundo feminina 2027: Mangueirão deve receber vistoria da Fifa no próximo mês

A Fifa anunciou que já iniciou, na última quarta-feira (25/9), a vistoria pelos estádios nas cidades candidatas a sede da Copa do Mundo feminina de 2027, que deve ocorrer no Brasil. O Estádio do Mangueirão, em Belém, deve ser vistoriado no próximo mês, já que o procedimento deve ocorrer até 11 de outubro em todos os estádios de cidades-sede candidatas.

A “turnê” da Fifa pelas 12 cidades-sede candidatas iniciou pelo Maracanã, no Rio de Janeiro. Os representantes da entidade irão avaliar, além dos estádios, transporte, aeroportos, infraestrutura técnica e aspectos como venda de ingressos e hospitalidade. Nos estádios eles irão trabalhar identificando as áreas que precisem ser aprimoradas ou modernizadas para atender os requisitos de organização da competição.

Além de Belém e Rio de Janeiro também são candidatas: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena de São Paulo). Segundo Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que lidera a delegação, todas as candidatas são excelentes opções.

“O Brasil apresentou 12 opções muito boas e estamos felizes de estar aqui para realizar um processo de escolha tão competitivo, que determinará quais cidades e estádios sediarão a décima edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Não vemos a hora de trazer o torneio para a América do Sul pela primeira vez”, declarou.

Oito cidades escolhidas devem ser anunciadas no início do próximo ano, já que a Fifa realizará outras inspeções até o fim deste ano. A Copa do Mundo feminina está prevista para ocorrer entre junho e julho de 2027.