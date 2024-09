Copa do Mundo feminina: FPF participa de workshop para cidades candidatas a sede da competição

O Brasil será o país sede da Copa do Mundo feminina de 2027, e a Fifa já iniciou o processo de escolha das cidades-sede para a competição. Entre as 12 cidades candidatas está Belém, que pode receber jogos no Estádio do Mangueirão. Em preparação para isso, a Federação Paraense de Futebol (FPF) participou de um workshop sobre as cidades envolvidas no processo.

O evento reuniu diversos representantes da FIFA, que abordaram temas como estádios, centros de treinamento, hospitalidade, segurança, aspectos jurídicos. Além disso, apresentaram também um panorama sobre os requisitos que as possíveis cidades-sede deverão cumprir, incluindo o preenchimento do caderno de encargos e informações detalhadas sobre as visitas técnicas que ocorrerão como parte do processo de avaliação.

VEJA MAIS

Estes representantes devem visitar Belém e o Mangueirão entre outubro e novembro, para avaliar melhor os aspectos, o que deve ser crucial na escolha das sedes. As inspeções vão dar origem a um relatório final a ser produzido pela equipe da Fifa no fim do ano.

"Realizaremos um processo claro e transparente para escolher os estádios e cidades-sede deste torneio, como uma continuidade da candidatura", disse a diretora-executiva de Futebol Feminino da Fifa, Sarai Bareman.

"A equipe da Fifa analisará os principais critérios descritos no contrato de organização, em conjunto com a documentação fornecida pelas 12 cidades candidatas a sede e as conclusões das visitas de inspeção. Nosso objetivo é escolher os estádios e cidades-sede mais adequados, equilibrando aspectos técnicos e financeiros visando o desenvolvimento do futebol feminino", completou.

Natal na disputa

Além de Belém, Natal, capital do Rio Grande do Norte, também entrou na disputa para se tornar sede do Mundial feminino. Os jogos podem ocorrer na Arena das Dunas, que já foi palco de jogos da Copa do Mundo masculina em 2014.

As cidades escolhidas devem ser anunciadas em 2025, ainda sem data certa. Além do Mangueirão, em Belém, e a Arena das Dunas, em Natal, também estão na disputa o Mineirão (Belo Horizonte), Mané Garrincha (Brasília), Arena Pantanal (Cuiabá), Arena Castelão (Fortaleza), Arena da Amazônia (Manaus), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena de Pernambuco (Recife), Maracanã (Rio de Janeiro), Arena Fonte Nova (Salvador) e Neo Química Arena (São Paulo).