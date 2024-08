Remo é Campeão Paraense de Futsal em três categorias no mesmo dia

A Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), recebeu no último domingo (25), às finais do Campeonato Paraense de Futsal, nas categorias sub-7, sub-17 e sub-19, e o Clube do Remo, levantou o troféu de campeão nas três categorias disputadas. O evento foi realizado pela Federação de Futsal do Pará (Fefuspa), e contou com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A Arena Guilherme Paraense recebeu a fase dos jogos nos dias 23, 24 e culminou nas finais no domingo (25). Para o presidente da Federação de Futsal, Davi Leal, foi um marco histórico nas finais de base.

“É um marco para o futsal paraense, uma vez que foi um evento histórico, nunca tinha acontecido finais no Mangueirinho, principalmente da base, então a gente está muito feliz com a federação pelo apoio do governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Esporte, proporcionar aos participantes, não só atletas da capital, mas atletas que também vieram de outros municípios. Vale ressaltar que também que houve apoio em três finais: sub-11, sub-13, sub-15, em Santarém. Então, isso mostra o compromisso com o esporte”, disse o presidente da Federação.

A secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a realização das finais na Arena Mangueirinho. “Estamos à disposição para a realização de grandes eventos aqui na nossa arena. Parabenizo a todos os participantes”, disse a secretária.

Confira os resultados:

Categoria Sub-7

- Remo 2 x 0 Tuna Luso

Categoria Sub-17

- Remo 4 x 2 Atlético Barbarense

Categoria Sub-19

- Remo 7 X 2 Juventude