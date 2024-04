Jovem talento do futsal, paraense conta com incentivo da mãe para seguir carreira no esporte

Muitos atletas começam na carreira ainda jovens, alguns inspirados ou incentivados por familiares próximos. Às vezes, o incentivo e dedicação, que majoritariamente parte dos pais, pode ser um facilitador para um atleta seguir na carreira e se tornar um profissional no esporte. É o caso de Rui Marcelo, um jovem talento no futsal, que conta com o incentivo e ajuda da mãe para jogar futsal.

O jogador, de 14 anos, começou cedo no esporte, aos 6 anos, representando a equipe da Esmac, e já conta com passagens por grandes clubes como o Paysandu. Atualmente, Rui joga no rival do time bicolor, sendo um dos talentos que compõem a equipe sub-15 de futsal do Clube do Remo, além de atuar no time da própria escola, o Santa Rosa. Com uma rotina intensa no esporte, coube à Carolina Melo, mãe de Rui, cuidar da carreira em ascensão do filho.

“A minha família é uma família apaixonada por futebol. Então quando ele começou a jogar esses campeonatos, ele teve essa oportunidade de atuar em um clube, que era o Paysandu, que não é o meu do coração, mas eu o acatei e aceitei e disse “Vamos lá, você quer?”, ai ele disse que sim. Aí começou essa vida, que só vai se intensificando, com mais treinos, viagens e a gente vai se dedicando cada vez mais para estar sempre com ele”, explicou Carolina.

Para ela, se dedicar à carreira de Rui é importante para saber tudo o que acontece com o filho no meio esportivo. “Estando acompanhando a gente está vendo tudo que está acontecendo, eu tenho uma flexibilidade de poder estar com ele, então sei do que ele está necessitando, até o que os colegas dele precisam, aí a gente se ajuda com uma carona aqui, uma ali, faz uma rifa para alguma viagem. Então eu acho importante eu estar de perto que eu estou vendo tudo que está acontecendo e da maneira que está acontecendo”, contou.

A dedicação, que se estende aos colegas de time de Rui, já fez com que Carolina assumisse um cargo de coordenação em um dos times do filho, para ajudar não só ele, como toda a equipe.

“Eu tomava conta de tudo, uniforme, documento, toda a parte burocrática do time. Aqui no Remo não, tem outros coordenadores, eu só ajudo como mãe mesmo. Mas é muito importante, é uma felicidade e satisfação para mim. Acho que se mais pais tivessem meios para ajudar ia ser maravilhoso, porque precisa de muita ajuda, a gente precisa de muita coisa. Às vezes uma andorinha só não faz verão, mas tivesse mais, ia ser melhor”, disse.

Dedicação motiva o filho

Para Rui, a dedicação da mãe é um incentivo a mais para seguir a carreira no esporte, e alcançar seu grande objetivo: dar uma vida melhor para ela. “Acho muito importante a companhia dela nos meus treinos, pelo fato de ela conseguir ver tudo que está acontecendo. Para mim é uma forma de incentivo, mostrando que ela é interessada em que eu consiga realizar meu sonho. Com a companhia da minha mãe, eu tenho mais interesse no treino, e acho que é o sonho dela que eu consiga realizar meus sonhos que, além de ser um jogador famoso, com certeza é dar uma vida melhor para ela”, contou.

Com grandes sonhos, o jovem quer migrar para o futebol de campo no futuro e além da mãe, se inspira também no ídolo no esporte, Cristiano Ronaldo, para focar nos próprios objetivos.

“Meu sonho futuro é conseguir me tornar um grande jogador profissional de futebol, porque no futebol de campo a gente pode ver que tem cada vez mais visibilidade. Tenho como segunda inspiração meu ídolo o Cristiano Ronaldo, pela mentalidade de atleta dele, onde ele é um cara muito focado, está sempre conquistando títulos e sempre se destacando nas mídias”, completou.