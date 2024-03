Projeto esportivo incentiva estudantes e forma atletas em Barcarena

Com objetivo de incentivar os jovens a frequentarem a escola, o projeto “Construindo o Jogo”, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), oferece seis modalidades esportivas - futsal, vôlei, basquete, handebol, futebol de areia e futebol de campo - a meninos e meninas na faixa etárias dos 8 aos 18 anos. Segundo a pasta, vários participantes das atividades, atualmente, compõem as seleções barcarenenses que disputam torneios intermunicipais, regionais e nacionais. Neste ano, a empreitada conta com cerca de 500 inscritos e nove professores.

Há nove anos, a atleta Nayla Cardoso, 23 Anos, começou a treinar pelo projeto Construindo o Jogo. Naquela época, a jovem sonhava em um dia representar o seu município em torneios da modalidade de voleibol, e, na época atual, fez parte da seleção barcarenense após ter ingressado na iniciativa. A jogadora explica que a direção da ação é atenta à frequência escolar dos estudantes e suas notas, dessa forma, eles os incentivam a se dedicar nos estudos. E diz que o projeto teve grande importância na sua escolha nos estudos.

Nayla Cardoso: "Atualmente, faço parte do time, com muito orgulho, e sou grata ao projeto por ter me acolhido e me apresentado esse esporte que muita das vezes foi um refúgio pra mim” (Arquivo pessoal)

“Quando entrei no projeto, meu objetivo inicial era aprender o esporte, tanto na prática quanto na teoria, tive todo esse suporte no projeto Construindo o Jogo. O tempo foi passando, e eu fui querendo ir além, queria fazer parte do time que representava meu município, me empenhei e tive todo apoio, cuidado e muita paciência do meu treinador Marivaldo Quaresma. Atualmente, faço parte do time, com muito orgulho, e sou grata ao projeto por ter me acolhido e me apresentado esse esporte que muita das vezes foi um refúgio pra mim”, disse Nayla Cardoso.

Quem também faz parte da seleção barcarenense de voleibol é o atleta Jonas Neto, 26 anos. O afirma que o projeto, por meio do professor Marivaldo, o ajudou durante sua vida familiar e estudantil, e continua o ajudando no cotidiano: “porque não é só vôlei, não é só jogar vôlei, nós que participamos do projeto e da seleção aprendemos muito sobre disciplina, caráter, personalidades, educação, respeito, se a gente não tiver esse conjunto dentro do ginásio, que é um lugar que treinamos, como vamos ter pelo mundo afora?”.

Jonas Neto: "“Comecei apenas por gostar de vôlei, mas com uns meses fui aprendendo a amar e colocar foco e objetivos no meio. Então, eu treinei e treinei muito para me integrar na seleção e consegui!" (Arquivo pessoal)

Jonas Neto também comentou sobre o sonho que tinha de fazer parte da representar a sua cidade pela seleção de Barcarena de voleibol. “Comecei apenas por gostar de vôlei, mas com uns meses fui aprendendo a amar e colocar foco e objetivos no meio. Então, eu treinei e treinei muito para me integrar na seleção e consegui! Não foi fácil! Nunca é na verdade! Mas quando a gente tem objetivos, sonhos, precisamos manter o foco e seguir em frente, que uma hora dará certo! Hoje em dia, tenho muitos objetivos pelo vôlei, e estou treinando pra isso, viajar para jogar, ser reconhecido, estar entre os melhores, senão o melhor”, comentou.

Segundo explicou o titular da Semjel, Pedro Moura, a pasta evidenciou que “haviam muitas crianças e adolescentes ociosos, então o projeto se tornou uma oportunidade de oferecer uma atividade a eles, tirando-os das ruas”. Ele ressaltou ainda que vários atletas se destacaram nos Jogos Abertos do Pará (Joapa) e trouxeram resultados expressivos nas etapas regional e estadual da competição.

Para participar do projeto os alunos precisam estar matriculados na escola. De acordo com o secretário, a iniciativa é voltada a alunos em vulnerabilidade. As aulas, em todas as modalidades, ocorrem das 8h às 20h, no Ginásio Municipal de Barcarena. “O horário, que originalmente era até as 18h, foi ampliado para as 20h para atender os alunos que estão frequentando escolas de tempo integral. Atualmente, todas as vagas estão preenchidas, mas as inscrições devem abrir novamente no segundo semestre para ocupar as vagas de desistentes”, disse Pedro Moura.