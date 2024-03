Paraense Ana Luiza celebra retorno à Seleção Brasileira de Futsal, após contusão: 'alegria imensa'

A Seleção Brasileira Feminina de Futsal foi convocada para a disputa do Torneio Fafe, que será realizado em Portugal. O grupo brasileiro foi convocado e a paraense Ana Luiza, que joga no Torreblanca, da Espanha, foi uma das escolhidas para integrar o grupo, que disputará a competição entre os dias 16 e 19 de março. É o retorno da pivô à Seleção, após lesão séria no ligamento cruzado anterior.

Natural de Belém, Ana Luiza, de 23 anos, que já atuou no futebol feminino, volta à Seleção Brasileira, após um longo período de uma lesão e em 2022 foi vice-campeã mundial universitária com o Brasil. Ana Luiza contou como foi a recuperação e todo esse processo de volta às quadras e agradeceu aos que estiveram com ela nesse momento difícil.

“Vestir a camisa da Seleção sempre foi um sonho e depois de tudo o que aconteceu no último ano, voltar à seleção também tinha virado um sonho e um dos meus principais objetivos. E receber essa convocação agora, viver isso novamente é uma alegria imensa, dedico a todos que estiveram comigo durante a minha recuperação e me deram forças para poder voltar e buscar esse sonho”, disse.

Ana Luiza retorna à Seleção após contusão (Divulgação)

VEJA MAIS

A preparação para a competição inicia no dia 11 de março, em Viana do Castelo, já em Portugal. O Brasil irá enfrentar a Espanha, Japão e encerra o torneio encarando Portugal. Ana Luiza sabe das dificuldades que a Seleção Brasileira terá pela frente, mas frisa o potencial da equipe e afirmou que empenho não irá faltar dentro de quadra.

“Nós temos muitas craques no Brasil e eu sabia que teria que trabalhar muito para poder voltar. Fico muito feliz pela oportunidade e com certeza darei meu máximo para ajudar o grupo, representar o Brasil e agradecer a confiança dentro de quadra. O Brasil sempre vai para vencer e este tem que ser o pensamento, buscar as vitórias e o título e honrar a camisa do Brasil”, comentou.

VEJA MAIS

Ana Luiza possui algumas conquistas com a Seleção Brasileira, como o Sul-Americano Sub-20 na temporada 2018, o Grad Prix em 2019, além da Copa América também em 2019.