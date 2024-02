Helder Barbalho diz que Governo negocia realização de evento internacional de futsal no Mangueirinho

Em visita às jogadoras da seleção brasileira feminina de basquete, que vão participar do Pré-Olímpico da modalidade, que será realizado em Belém, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse que negocia a realização de outros eventos esportivos de grande porte no estado. Segundo ele, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) trabalha para trazer para a capital do Pará um evento internacional de futsal. A competição seria, segundo o governador, realizada no ginásio Mangueirinho.

"Estamos habilitando o estado e patrocinando eventos que possam escolher a nossa praça. A secretaria de esporte já negocia eventos internacionais de futsal para que a gente possa criar um calendário contínuo de grandes eventos, que promovem um momento de entretenimento e uma possibilidade de geração de emprego", destacou o governador.

A partir desta quinta-feira (8), Belém recebe um dos grupos do Pré-Olímpico Mundial de basquete. Além do Brasil, as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha disputam três vagas nos Jogos de Paris, que serão realizados em julho deste ano. As partidas, que serão todas realizadas no ginásio Manguerinho, seguem até o domingo (11).

Ingressos

As entradas para o pré-olímpico já estão à venda. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial - nas lojas do Paysandu - e online - no site ingressosa.com.br. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). As pessoas que têm direito à meia-entrada devem apresentar documento que comprova o benefício nas catracas do ginásio.