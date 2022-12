Jogador Sub-11 do Paysandu consola amigo após derrota no futsal e vídeo viraliza; assista

Um vídeo em que uma criança consola o amigo, após um jogo de futsal em Belém, viralizou nas redes sociais e foi postado pelo perfil Futebol Zueiro PA. O jovem João Davi, do Paysandu, de apenas 11 anos, conversou com o amigo César Lucas, que tinha perdido a final do Segundo turno do Campeonato Paraense de Futsal, no último final de semana, em partida realizada no Ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL).

João Davi percebeu que o amigo estava chorando após o jogo e resolveu conversar com César Lucas. No bate-papo, ele apoiou o companheiro.

“Eu não quero te ver chorando. Eu não quero te ver chorando. Ergue a cabeça, olhe para frente e chega de choro. Volta a treinar, se dedica e ano que vem tu ganhas, beleza?! Deus está sempre no comando, isso aqui [resultado do jogo] foi da vontade dEle, Ele vai permitir que tu ganhe e perca”, falou, João Davi ao amigo.

O vídeo foi compartilhado por várias pessoas, tanto nas redes sociais, quanto nos aplicativos de mensagens.