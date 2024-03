Futsal: Paraense marca golaço de letra e Brasil conquista título do Torneio de Fafe; vídeo

A Seleção Brasileira de Futsal feminino conquistou no título do Torneio de Fafe, em Portugal, nesta semana, ao vencer a Seleção Portuguesa por 3 a 2, com um gol de letra da paraense Ana Luiza. A jogadora do Torreblanca, da Espanha, falou do seu retorno à Seleção Brasileira e da emoção em marcar o gol do título do Brasil.

A pivô Ana Luiza estava afastada da Seleção Brasileira, após sofrer uma contusão e o seu retorno com a camisa amarelinha foi em grande estilo, decidindo o jogo e conquistando título. A jogadora agradeceu aos que estiveram ao seu lado nessa caminhada difícil e comentou sobre a força do futsal brasileiro e das dificuldades em atuar em um nível alto.

“Faltam as palavras num momento como esse! Estou muito feliz, muito feliz, agradeço a Deus que me abençoou naquele momento do jogo com calma e tranquilidade e pude me posicionar no lugar certo. E dedico à minha família, que sempre estiveram comigo em todos os momentos. A gente sabe a força do futsal do Brasil e poder ter essa conquista jogando contra grandes equipes do mundo vale muito. Hoje a competitividade está muito grande e foram ótimos jogos, muito importantes”, disse.

Ana Luiza marcou um golaço de letra e deu a vitória ao Brasil contra Portugal (Nuno Vasconcelos / Federação Portuguesa de Futsal)

ASSISTA AO GOL DE LETRA DE ANA LUIZA

Ana Luiza é natural de Belém e foi convocada para Seleção Brasileira de Futsal (Thais Magalhães / CBF)

Ana Luiza possui algumas conquistas com a Seleção Brasileira, como o Sul-Americano Sub-20 na temporada 2018, o Grad Prix em 2019, além da Copa América também em 2019. Ela foi vice-campeã mundial universitária, em 2022 e, o revés sofrido, teve a página virada e a paraense natural de Belém, afirma que a conquista possui um gosto especial.

“São situações diferentes, lá eram equipes universitárias mas foi uma derrota que doeu muito, até reencontramos aqui em Fafe algumas jogadoras que também jogaram lá, mas de certa forma tinha sim um sentimento de ter a chance de poder reescrever a história e isso deixa a vitória de hoje ainda mais especial”, falou.

Seleção Brasileira de futsal conquistou o título do Torneio de Fafe (Marina Santos/CBF)

O Brasil é comandado pelo técnico Wilson Sabóia. As meninas conquistaram o título do Torneio de Fafe, em Portugal, com três partidas e três vitórias. A primeira delas foi sobre a Espanha, pelo marcador de 3 a 2.O segundo triunfo ocorreu contra o Japão, pelo placar de 5 a 1. Já a grande final, triunfo sobe as donas da casa, Portugal, por 3 a 2.