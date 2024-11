Remo anuncia retorno de Nayra Pimentinha ao futebol feminino em busca do tricampeonato paraense

O Clube do Remo anunciou, por meio de suas redes sociais, o retorno da atleta paraense Nayra Pimentinha ao Leão Azul na última sexta-feira (1º). Esta será a segunda passagem da jogadora pelo time azulino.

“De volta a casa! Na última sexta-feira (1), a atleta Pimentinha retomou o vínculo com o Clube do Remo e já caiu no BID. 🦁”, escreveu o clube na publicação.

Pimentinha é natural de Barcarena-PA, começou sua carreira no Clube do Remo, onde ingressou aos 14 anos. Em 2023, ela se destacou ao conquistar o Campeonato Paraense, consolidando-se como uma das principais jogadoras da equipe.

VEJA MAIS

Além de sua trajetória no Remo, Pimentinha também atuou por diversos clubes, incluindo Pinheirense-PA, Iranduba-AM, Vasco-RJ, Flamengo-RJ e Real Ariquemes-RO. Recentemente, jogou pelo Atlético Mineiro-MG. No currículo, a atacante possui convocações para treinos com a Seleção Brasileira da categoria Sub-20.

Curiosidade

Durante sua passagem pelo Remo, a atleta recebeu o apelido de "Pimentinha" do porteiro, que notou que a atleta ficava vermelha ao entrar em contato com o suor. Na época, o jogador Pimentinha, do Sampaio Corrêa, também estava em destaque no futebol paraense, e a semelhança entre os dois ajudou a consolidar o apelido.