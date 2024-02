Lateral do Remo sofre fratura no tornozelo e passará por cirurgia

O Remo informou através de um boletim médico, nesta sexta-feira (16), que o lateral-direito Kadu, cria da base azulina e que compõe a equipe profissional, sofreu uma fratura no tornozelo direito, durante o treino, no Baenão e passará por uma cirurgia.

A cirurgia do jovem atleta azulino será submetido à cirurgia na tarde de hoje, em um hospital particular de Belém e será conduzida pelo médico Jean Klay, chefe do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).