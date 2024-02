Jaderson sofre lesão na coxa e está fora da estreia do Remo na Copa do Brasil contra o Porto Velho

O Remo possui um desfalque certo para a estreia da Copa do Brasil, que ocorrerá na próxima terça-feira (20), contra o Porto velho-RO, às 16h30, fora de casa. O atacante Jaderson, que saiu de campo no segundo tempo contra o Tapajós, na última quarta-feira (14), está fora do jogo pela competição nacional. Ele teve uma lesão de grau 1 na coxa direita e ficará no Departamento Médico.

VEJA MAIS

A informação foi repassada pela assessoria do clube, através de um boletim médico. Jaderson realizou exames, fez uma ressonância na manhã desta sexta-feira (16) e foi constatada a lesão grau 1 na parte posterior da coxa direita, porém, o clube azulino não informou o tempo de recuperação do atacante, que já esteve em campo cinco vezes nesta temporada e balançou a rede uma vez.

(Matéria em atualização)