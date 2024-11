Equilíbrio marca confrontos entre Remo e Paysandu na Série B; Leão leva vantagem em outras Séries

Depois de 19 anos teremos o clássico entre Remo e Paysandu na Série B do Campeonato Brasileira. Leão e Papão farão duas partidas na Segundona em 2025, em um confronto muito esperado pelos torcedores paraenses e os amantes de futebol do país. As duas equipes já se enfrentaram 16 vezes em partidas válidas pela Segunda Divisão, com um equilíbrio extremo entre os rivais.

Os clubes com maiores torcidas da Região Norte do país prometem dois clássicos eletrizantes no Mangueirão em 2025. Desde 2006 que Remo e Paysandu não se enfrentam pela Segundona. Naquele ano, foram duas partidas, com uma vitória para cada lado. Porém, em 2006, o Paysandu acabou sendo rebaixado e desde então nunca mais os rivais se reencontraram na Segunda Divisão.

VEJA MAIS

Em jogos na Série B, foram 16 partidas entre Leão e Papão, com cinco vitórias para cada lado e seis empates. O Paysandu marcou 22 vezes e o Remo 19, mostrando o equilíbrio dos clubes em confrontos na Segunda Divisão. O primeiro confronto ocorreu no dia 24 de outubro de 1917, no Baenão e terminou com o triunfo do Paysandu por 1 a 0, gol de Moreira. Já o último jogo entre as equipes ocorreu no dia 31 de outubro de 2006, no Mangueirão, com vitória azulina por 3 a 1, com gols de Izaías e Alex Oliveira (duas vezes).

Quando o assunto é clássico em Campeonatos Brasileiros Séries A, B e C, o Remo leva vantagem diante do Paysandu. Foram 34 clássicos com 11 vitórias do Remo e nove do Paysandu e 15 empates. Na Série A foram 10 jogos, com três triunfos do Leão, duas do Papão e cinco empates. Já em confrontos da Série C, os eternos rivais se enfrentaram oito vezes, com três triunfos azulinos e dois bicolores.

As datas dos confrontos entre Leão e Papão na Série C de 2025 ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).