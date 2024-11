Janela de transferências da Série B pode ser desafio para o Remo na temporada 2025; entenda

Com a vaga garantida na Série B da próxima temporada, o Remo enfrentará um novo desafio no planejamento da equipe: a janela de transferências. Implementada nas duas principais divisões nacionais em 2022, essa medida limita o período para a contratação de jogadores. Agora, o Leão precisará ser mais cuidadoso ao reforçar o elenco, já que ajustes no plantel não poderão ser feitos com a mesma facilidade.

Na Série C, diferentemente da Segunda Divisão, não havia propriamente uma janela de transferências. Os clubes participantes do torneio podiam inscrever atletas até uma data limite, que foi 26 de julho nesta temporada.

Após essa data, era permitido realizar até oito trocas de jogadores, considerando tanto atletas já registrados quanto novos contratados. O regulamento também incluía a possibilidade de inscrever ou retirar atletas oriundos das categorias de base.

Agora, o Remo contará com apenas três janelas de transferências durante a temporada. As contratações poderão ser registradas entre 3 de janeiro e 28 de fevereiro, de 2 a 10 de junho (janela extra para o Supermundial de Clubes), e de 10 de julho a 2 de setembro. Qualquer jogador inscrito fora desses períodos não poderá atuar pelo clube.

Com essa limitação, a tendência é que o clube adote uma postura mais criteriosa nas contratações, especialmente no início da temporada. Talvez por isso, o executivo de futebol azulino, Sérgio Papellin, tenha afirmado, em entrevista à Remo TV, que o objetivo é montar um elenco forte desde o começo. A expectativa é de que os salários dos novos reforços variem entre R$ 100 mil e R$ 150 mil.

Os primeiros nomes, aliás, devem ser anunciados em breve. Até agora, a diretoria confirmou a renovação de sete atletas para a próxima temporada: os goleiros Marcelo Rangel e Léo Lang, o zagueiro Rafael Castro, o lateral Sávio, o volante Jaderson, o meia Pavani e o atacante Ytalo.

O primeiro compromisso do Remo em 2025 será o Campeonato Paraense, seguido pela Copa do Brasil, Copa Verde e Série B. A última participação do Leão Azul na Segundona foi em 2021, e, nesse retorno, o objetivo é realizar uma campanha bem diferente daquela, que culminou com seu rebaixamento.