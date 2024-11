Com pré-temporada dividida em Belém, técnico do Remo planeja 5 amistosos; diz colunista

Após o acesso à Série B, o Remo passou o mês de outubro rescindindo contratos, buscando parcerias e renovando com alguns atletas para 2025. O Leão Azul fará a pré-temporada em Belém, utilizando a sua estrutura, como o Baenão, academia e Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Nesse período de pré-temporada, que inicia no dia 4 de dezembro, o clube fará alguns amistosos antes da chegada dos novos contratados, segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

O Remo irá iniciar a pré-temporada com jogadores que já possuem contrato renovado com o clube, pois já cumpriram seus períodos de férias, além de atletas que pertencem ao Leão Azul, como é o caso de Paulinho Curuá, Ronald, Guty, Henrique Vigia, Jonilson, Felipinho e Kadu, além de jogadores que fazem parte do elenco Sub-20. A intenção da diretoria e comissão técnica azulina é que ocorram cinco amistosos no Baenão, para que os jogadores, principalmente os da base, sejam observados, além de dar ritmo à parte do elenco que estará em Belém.

Nesse período, os amistosos serão disputados sem a presença dos novos jogadores contratados. As novas aquisições do Leão Azul terão que cumprir férias, pois serão jogadores que estão nas disputas da Série B deste ano e possivelmente na Série A. A Segundona termina no final de novembro, já a Série A finaliza no início de dezembro, então os atletas passarão o mês de dezembro em férias, se apresentando no clube possivelmente no início de janeiro.

O Remo terá um calendário cheio na temporada 2025.Com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão terá partidas a disputar de janeiro a novembro, nas seguintes competições: Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, além do Brasileirão.