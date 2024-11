Executivo do Remo deve se reunir com grandes clubes para negociar peças para elenco, diz jornalista

O Clube do Remo já está se preparando para a próxima temporada e, visando de reforçar o elenco azulino, o executivo de futebol do time, Sérgio Papellin, está buscando atletas de grandes times nacionais para integrar a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana em 2025.

Segundo o jornalista e conselheiro do Remo, Nelson Torres, Papellin deve se reunir com a diretoria do Fortaleza e do Ceará para discutir a possibilidade de empréstimos de alguns jogadores dos clubes, desde que estejam dentro do perfil traçado do que se pretende. Com o Leão Azul na Série B, o mercado está mais acessível ao time.

De acordo com o planejamento orçamentário do Remo para o futebol em 2025, os salários dos jogadores, dependendo da posição, podem variar entre R$ 100 e R$ 150 mil.

Em entrevista na semana passada, Papellin já havia falado sobre o objetivo de montar um elenco forte para o Leão desde o início da próxima temporada, para brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

"Estamos priorizando atletas com mais experiência, que estejam acostumados a disputar essa competição [Série B]; a gente quer uma equipe forte, competitiva, já pensando no acesso em 2025. Esse é nosso pensamento, ter uma equipe forte já no início do ano para termos uma temporada de sucesso", declarou o executivo.

A pré-temporada do Remo começa no dia 4 de dezembro, no Baenão, e o elenco que já está à disposição do time deve passar por uma preparação intensa, contando com o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), visando a primeira competição de 2025: o Campeonato Paraense.