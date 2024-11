Pai e filho por um Remo melhor; conheça a história do técnico e coordenador da base do Leão

O futebol possui um poder enorme de ensinar, de repassar conceitos e também fazer do esporte uma profissão. O esporte mais popular do Brasil é o “ganha pão” da família Costa, em Belém, que tem no pai Ailton Costa, o espelho para o filho Alyson Costa, que trabalham juntos nas categorias de base e feminino do Remo.

Hoje coordenador das categorias de base do Leão Azul, Ailton Costa possui o privilégio de poucos, de ter como companheiro de trabalho o seu próprio filho, Alyson Costa, que atualmente é técnico do time Sub-17 masculino e também da equipe feminina do Remo. Ailton contou como é trabalhar com o filho e falou do sentimento em perceber a evolução dele no futebol

“Ele treina comigo desde pequeno. Ele foi meu atleta, já foi meu auxiliar e hoje eu estou auxiliando ele e é bom que temos uma mesma linha de pensamento, de ideias de jogo e fica mais fácil de trabalhar, mas é claro que também temos divergências, mas tudo isso é buscando o melhor para a equipe e estamos seguindo, tudo dando certo, estamos trilhando nosso trabalho e vamos sempre dar o apoio necessário”, disse.

O paizão ficou orgulhoso do filho na última semana, pelo título do Remo diante da Tuna, na Copa Pará Sub-17, dentro do Baenão. Ailton não escondeu a felicidade de perceber que seu filho vem colhendo frutos e que isso é resultado de um trabalho em conjunto.

“Foi gratificante observar o Alyson sendo campeão no Baenão, pois sei da caminhada dele, as tarefas diárias, tudo que sofreu até chegar aqui e isso valeu a pena. Ainda terão muitos sofrimentos, vontade de parar, mas sempre dou apoio, pois ele gosta de trabalhar com o futebol, estudou para isso e a mãe dele eu sempre daremos apoio no que ele quer fazer”, comentou.

Já o filho Alyson é só elogios para o pai, mas quando o assunto é futebol as divergências ocorrem, mas tudo isso é para o bem do Remo e dos que fazem o clube. O técnico do Sub-17 e do feminino do Leão falou dos ensinamentos do pai e de como isso influencia em suas tarefas diárias em campo

“Vem dando certo o nosso trabalho, existem as nossas ‘teimosias, mas levo sempre um conselho dele diariamente, que é sempre ser honesto. Isso ele me ensinou desde quando fui atleta dele, para que fosse honesto, trabalhar duro, que as coisas irão dar certo no final”, disse, Alyson.

As trocas de experiências são diárias, dentro de casa e fora dela. As divergências, os conselhos e todas as informações são importantes para que no dia a dia, as coisas possam fluir corretamente dentro de um ambiente de clube de futebol. Alyson sabe que o caminho é difícil, mas que o sonho de chegar ao time profissional azulino é possível e esse é o foco do jovem técnico.

“Discutimos bastante sobre táticas, sempre buscamos o melhor para o Remo. Tenho o objetivo de chegar ao time profissional, devagar, degrau por degrau e quero estar junto com ele”, falou, Alyson.

Viver 24 horas o futebol, seja em casa ou no trabalho, vem deixando pai e filho mais “cascudos” para os desafios, dentro de uma instituição como o Remo. Para Ailton Costa, atuar junto do filho é motivo de orgulho e o sonho dele de chegar a comandar uma equipe profissional está próximo.

“Já estamos atuando juntos no feminino, claro que pra ele seria bom pensar no profissional, como é na base, buscando sempre outra categoria, mas ele precisa respeitar o tempo, sem atropelar ninguém e isso ele está conseguindo e em futuro bem próximo ele estará no profissional”, finalizou.