Remo renovou com mais atletas para 2025 do que no ano anterior; veja quem está garantido no Leão

A temporada 2024 terminou com o acesso do Remo à Série B, principal objetivo do clube no ano. A diretoria azulina já renovou contrato com sete jogadores para a temporada 2025, porém, de 2023 para o ano atual, o Remo renovou apenas com dois jogadores.

No elenco de 2023 que fracassou em tudo, apenas o zagueiro Ícaro, teve seu contrato renovado para 2024. O jogador deixou o Remo após a eliminação azulina ainda na primeira fase da Série C, foi jogar a Série B pelo Sampaio Corrêa-MA, mas retornou ao clube ao final da temporada. Além de Ícaro, outro que renovou o contrato de 2023 para 2024 foi o atacante Pedro Vitor, que sofreu uma lesão no joelho, passou por cirurgia e permaneceu no time azulino.

Além desses dois atletas, o Remo tinha contrato vigente com mais oito atletas, sendo um deles o goleiro Vinícius, ídolo do clube e que permaneceu no Remo apenas para cumprir seu vínculo que iria até março, mas que foi rescindido em fevereiro. Outros sete jogadores também possuíam contrato com o Time de Periçá e permaneceram no elenco para a atual temporada, são eles: zagueiro Jonílson, volantes Henrique Vigia e Paulinho Curuá, meias Guty e Felipinho, além dos atacantes Ronald e Vinícius Kanu.

Já na transição da temporada 2024 para 2025, o Leão renovou contratos com sete atletas: os goleiros Marcelo Rangel e Léo Lang, o lateral Sávio, o zagueiro Rafael Castro, os meio-campistas Jaderson e Pavani, além do atacante Ytalo, autor do gol do acesso e artilheiro do Remo na temporada.

O clube também permaneceu com alguns jogadores que já possuem contrato, são eles: o zagueiro Jonilson, os volantes Henrique Vigia e Paulinho Curuá, os meias Guty e Felipinho, além de do atacante Ronald, todos com contratos vigentes com o clube em 2025. Outros dois atletas também tiveram seus contratos renovados, mas estão em recuperação, após procedimentos cirurgicos, que são os laterais Kadu Santos [cirurgia no tornozelo] e Thalys [cirurgia no joelho].

A equipe azulina se apresenta no próximo dia 4 de dezembro, no Baenão, para a dar início à pré-temporada, que será realizada em Belém, tendo base o estádio do clube, dependências do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e um hotel da cidade. Em 2025 o Leão Azul terá um calendário cheio, com quatro competições, que iniciam em janeiro e findam somente em novembro.