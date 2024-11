Filho de ex-jogador da dupla Re-Pa e mais dois atletas da base assinam com Remo

O Remo promoveu três atletas da base para o profissional, segundo o colunista de OLiberal Carlos Ferreira. De acordo com o jornalista, os jogadores assinaram o primeiro contrato como profissionais com o clube azulino.

Entre os promovidos está o meia-atacante Alejandro Kakaroto, de 18 anos, filho do ex-jogador Fabrício, que atuou na dupla Re-Pa. Além do jovem, o volante Melgaço e o meia Danilo também assinaram com o Remo.

Danilo conquistou a Taça Brasil de futsal no sub-20 e foi o artilheiro do Leão Azul na disputa, com sete gols. Já Kakaroto jogou na equipe sub-20 do Remo que disputou o Campeonato Paraense e caiu nas oitavas de final. Além disso, o jogador também atuou no sub-17 do clube.

Os atletas podem fazer parte da nova era do Remo, que está focada em se desenvolver para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Um exemplo de atletas aproveitados no time principal é o atacante Ronald. Nesta temporada, o jogador, que é cria do Leão, fez 22 jogos com a camisa azulina e marcou dois gols. O atacante foi emprestado ao Carajás para a disputa da Segundinha.

Além dele, o zagueiro Jonilson, formado nas categorias de base do clube, de 22 anos, também foi promovido ao time principal. Este ano, ele atuou em nove partidas. Assim como Ronald, ele foi cedido ao Carajás, para a Série B1 do Parazão.