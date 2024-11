Remo oficializa renovação com o artilheiro Ytalo para a temporada de 2025

Mais uma peça importante no acesso garantido para 2025 no Leão Azul. O Remo anunciou no início da tarde desta terça-feira (12), a renovação do atacante Ytalo, artilheiro do time na temporada. Por meio das redes sociais, a equipe azulina confirmou a permanência do jogador para a próxima temporada.

Ytalo já estava com a renovação garantida. Assim como o meia Pavani, o atacante tinha uma cláusula no contrato de renovação automática em caso de acesso à Série B. Como o Leão Azul subiu, os dois atletas se garantiram no time por mais um ano. Com isso, o anúncio foi uma oficialização do acordo por parte do Remo.

O atacante chegou ao Remo no início da temporada de 2024 para reforçar o ataque azulino. Ao todo, foram 36 jogos com a camisa do Remo, entre Parazão, Copa Verde e Série C, e 10 gols marcados, sendo seis na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O jogador, inclusive, foi o autor do gol do acesso do Leão Azul. Ytalo garantiu a vitória por 1 a 0 do Remo em cima do São Bernardo, no Mangueirão, o que selou a vaga para a Série B.

Com 36 anos, Ytalo é um dos jogadores mais experientes do elenco. Além de ser o homem-gol, o jogador também é fonte de inspiração e liderança para o restante do grupo.

Até o momento, o Remo anunciou as renovações dos goleiros Marcelo Rangel e Léo Lang, do zagueiro Rafael Castro, do lateral Sávio, do volante Jaderson, do meia Pavani e o agora do atacante Ytalo. Novos jogadores ainda não foram contratados pelo Leão Azul. O clube deve fazer os anúncios nas próximas semanas, já que a pré-temporada azulina começa no dia 4 de dezembro, com parte do elenco.