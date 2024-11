Atacante ex-Remo é preso em Cuiabá por adulteração e receptação de veículo roubado

O jogador Raul Mendes, ex-Remo, e a digital influencer Cris Reinheimer foram presos nesta quinta-feira (14) no bairro Despraiado, em Cuiabá, sob suspeita de adulteração e receptação de um veículo roubado. A ação foi conduzida pela equipe da Rotam, que localizou o casal após uma denúncia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo prata em posse dos suspeitos apresentava sinais de adulteração nos identificadores. A checagem revelou que o carro havia sido roubado e estava com a placa de outro automóvel. No interior do veículo, os policiais encontraram um Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV), que, ao ser analisado, correspondia a uma caminhonete branca.

Raul Mendes, atacante, teve uma breve passagem pelo Remo em 2022, quando atuou como reserva de Brenner. O jogador participou de sete partidas pelo clube, apenas uma como titular, e não marcou gols. Ele também já vestiu as camisas do Cuiabá, Portuguesa Santista e Cianorte.

Cris Reinheimer, por sua vez, tem mais de 16,6 mil seguidores nas redes sociais. Em 2022, a influenciadora já havia sido alvo de uma operação que investigava lavagem de dinheiro relacionada a uma organização criminosa, levando-a a fechar seu perfil.

O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento. A polícia segue investigando o caso.