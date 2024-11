Paysandu ultrapassa o Remo e aparece na frente no Ranking Nacional de Clubes da CBF; confira

A última atualização da projeção do Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve algumas mudanças em relação às posições da dupla Re-Pa. O Paysandu ultrapassou o número de pontos do Remo e vai terminar a temporada na frente do maior rival.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com a projeção, atualizada em tempo real, o Paysandu superou a pontuação do Remo e chegou ao 41ª lugar. Com 3.511 pontos, o clube bicolor subiu três posições na lista, enquanto o Leão Azul caiu três e ocupa a 44ª colocação.

O Remo, que conquistou o acesso à Série B de 2025, fechou com 3.242 pontos. Na temporada passada o clube azulino havia ficado na frente do rival, ocupando justamente a 41ª colocação, com 3.525 na soma, enquanto o Papão figurava na 44ª posição, com 3.146. No entanto, neste ano, a situação inverteu e os times trocaram de lugar.

O ranking montado pela CBF leva em consideração a atuação dos clubes nos últimos cinco anos, com a temporada recente tendo um grau de importância maior, ou seja, vale mais pontos na lista final.

Assim, a mudança de posições entre os clubes já era esperada, pois, com a disputa da Série B e a permanência na competição, o Papão somaria mais pontos, e foi o que aconteceu. Além disso, o Bicola fez uma temporada mais vitoriosa que a do Leão Azul, com dois títulos conquistados, Parazão e Copa Verde.

(Reprodução / Ranking da CBF)

Apesar disso, o Remo não ficou tão atrás e fez uma reta final de campeonato muito boa, que terminou com à conquista do acesso, dando mais destaque para a equipe azulina.

Além da dupla Re-PA, o Águia de Marabá também aparece na lista, no 70º lugar, com 1.359 pontos. O Azulão ganhou 22 posições em relação ao último ano. Já a Tuna Luso perdeu colocações e deve fechar a temporada em 106º, 631.

O líder da lista é o Flamengo, com mais 16 mil pontos. Em segundo, está o São Paulo e o Palmeiras aparece em terceiro. O ranking fechado será divulgado oficialmente pela CBF após o fim de todas as competições oficiais.