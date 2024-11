Remo aparece à frente do Paysandu em ranking de maiores públicos na Copa do Brasil

A Copa do Brasil terminou no último domingo (10/11), com o Flamengo conquistando mais um título na competição. No entanto, em um ranking com as maiores médias de torcedores presentes durante os jogos do campeonato, o Corinthians é quem lidera a tabela. Já entre os times paraenses, o Clube do Remo aparece na frente do Paysandu na lista.

Elaborada com dados do pesquisador João Ricardo de Oliveira, por meio da plataforma VerminososPorFutebol, o ranking mostra que o Clube do Remo teve em média 12.387 torcedores presentes durante os jogos da Copa do Brasil, aparecendo em 14º na lista, enquanto o Paysandu ficou com a 21ª posição, com uma média de 10.673 torcedores presentes.

VEJA MAIS

Vale lembrar que, na Copa do Brasil de 2025, o Paysandu inicia a disputa já na terceira fase, por ter conquistado o título da Copa Verde 2024. Já o Remo, que conquistou uma vaga por ter sido vice-campeão do Campeonato Paraense, inicia a jornada na competição ainda na primeira fase. Além deles, Tuna Luso e São Francisco também representarão o Pará na disputa.

A Copa do Brasil está prevista para ocorrer entre o dia 19 de fevereiro de 2025, até o dia 9 de novembro, com 14 datas, de acordo com o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).