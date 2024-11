Paysandu enfrenta adversário que pode conseguir acesso na próxima rodada; entenda

O Paysandu vai encarar o Novorizontino-SP tranquilo, sem o risco de rebaixamento. A vitória simples contra o Brusque–SP na última segunda-feira (11) garantiu o Bicola na Série B. Já para o Tigre do Vale, o duelo contra o Papão é extremamente importante, pois pode garantir o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista é o terceiro colocado na tabela de classificação. Ele tem os mesmos 63 pontos do vice-líder Mirassol-SP, que leva vantagem pelo saldo de gols. Com 18 vitórias, nove empates e nove derrotas, a equipe de Novo Horizonte precisa vencer o Paysandu em casa e também contar com a ajuda da Ponte Preta-SP

A Macaca vai encarar o Sport Recife no sábado (16) e precisa de um triunfo para tentar fugir do Z-4 e para que o Novorizontino conquiste o acesso à Série A de 2025. Em caso de vitória do Leão Ilha, mesmo com a vitória sobre o Papão, o Tigre terá que aguardar o duelo entre Ceará-CE x América-MG e torcer contra os cearenses.

Um empate com o Bicola, também pode garantir o acesso, mas, vai depender dos resultados das partidas dos rivais. Do contrário, a decisão vai para a última rodada do campeonato.

No primeiro turno, quando o Paysandu recebeu o Novorizontino, o resultado foi favorável ao time paulista. O clube venceu o Papão por 3 a 1 na Curuzu. Desta vez, a equipe precisará brigar para repetir o triunfo. Enquanto isso, o Bicola vai para o jogo com duas vitórias consecutivas, sendo uma de virada e fora de casa.

O time bicolor ocupa a 13ª colocação, com 46 pontos, sem risco de cair. A luta contra o rebaixamento está entre o Botafogo-SP, Chapecoense-SC, CRB-AL, Ponte Preta-SP e Ituano-SP.

A partida, válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série B, entre Novorizontino e Paysandu ocorre no próximo sábado (16), às 17h, no estádio Jorjão, em São Paulo. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na rádio LiberaL+.