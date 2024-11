Lateral do Paysandu diz que vitória sobre o Coritiba abriu caminho para a permanência na Série B

A duas rodadas do fim da Série B, o Paysandu pode respirar aliviado, sem o perrengue emocional dos últimos dias, quando corria atrás dos 45 pontos que garantiriam o time na Segunda Divisão. Depois de vencer o Brusque e passar do objetivo de pontos, os bicolores agora preparam o terreno para a grande despedida, já marcada para o Mangueirão, no próximo dia 14, contra o Vila Nova.

Mas até chegar no momento de alegria, o elenco passou por maus bocados. Por muito tempo, a incerteza rondou o elenco, que só conseguiu girar a engrenagem com a chegada de Márcio Fernandes e os momentos que se seguiram. Nas palavras do lateral-esquerdo Kevyn, a virada de cena veio na vitória sobre o Coritiba, pela 33ª rodada, na Curuzu.

"Vencer uma equipe com o Coritiba, um time que sonhava com o acesso, de virada, para a gente foi uma grande vitória. Falamos ali que iríamos conseguir sair dessa situação e isso aconteceu", disse, referindo-se ao placar de 2 a 1, conquistada com um jogador a menos. Dali em diante, o Paysandu perdeu um jogo e engatou duas vitórias seguidas, a última delas que garantiu os 46 pontos e a permanência na Série B.

"Feliz pelo desempenho da equipe, por ter alcançado o objetivo. A gente queria mais. O grupo merecia e tem qualidade para isso, mas infelizmente as coisas não andaram no decorrer da competição e pudemos garantir o clube na Série B do próximo ano. Vamos fazer esse jogo contra uma grande equipe. Tem tudo para ser um grande jogo. Queremos terminar o campeonato da melhor forma possível", acrescenta.

O lateral lembra que a Série B trouxe muitos times de expressão nacional, como Santos, Coritiba, Sport e o próprio Paysandu, que conseguiu impor seu nome e fazer jus aos dois títulos conquistados ao longo de sua história.

"Foi uma competição muito equilibrada. Logo no começo eu dei uma entrevista e disse isso. Existem grandes equipes e isso torna a Série B muito difícil. Conseguimos suportar bem contra esses times. De certa forma, a pressão é comum e normal quando se veste uma camisa como esta do Paysandu. Essa cobrança é normal e a gente precisa lidar da melhor forma", encerrou. O próximo jogo do Papão será neste sábado (16), contra o Novorizontino, no interior de São Paulo.