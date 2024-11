Paysandu anuncia mais de 10 mil ingressos vendidos para despedida da Série B contra o Vila Nova

Depois da emocionante vitória sobre o Brusque e a consequente "salvação" na Série B, o Paysandu já começa a preparar a festa para a despedida da competição, que acontece no próximo dia 24, contra o Vila Nova, em Belém. O último jogo pela Segundona promete ser de casa cheia, com direito a quebra de recorde de público, já que o clube anunciou nesta terça-feira (12) que mais de 10 mil ingressos para a partida já foram vendidos.

Antes, no entanto, o Paysandu tem um jogo fora de casa contra o Novorizontino, no próximo dia 16, fora de casa. Hoje, o Papão é o 13º, com 46 pontos e não pode ser alcançado pelo primeiro da zona de rebaixamento, a Ponte Preta, com 38. Depois de garantir a permanência, a direção do clube espera uma grande festa, com direito a quebra de recorde de público na competição, marca que hoje pertence a Ceará e Operário-PR, pela 25ª rodada, com 47.123 torcedores presentes no Castelão.

Outra marca que o Papão pretende bater é do próprio estádio, que hoje comporta aproximadamente 55 mil pessoas e tem como maior público a partida entre Remo e São Bernardo, pela quinta rodada do quadrangular da Série C deste ano, com 54.864 presentes. Para este confronto, os ingressos ainda estão com preço promocional do primeiro lote, variando entre R$ 30,00 e R$ 40,00 para arquibancadas e R$ 80,00 e R$ 100,00 para as cadeiras cativas. Os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas Lobo e através da internet.

Convocação

Em vídeo postado nas redes sociais, o presidente do clube, Maurício Ettinger, aparece ao lado do presidente eleito Roger Aguilera, ambos convocando a torcida para bater todos os recordes possíveis no fechamento da temporada de 2024. Veja: