Supercopa Grão-Pará: 'esquenta' da temporada 2025 terá Paysandu e Tuna disputando título

Com a permanência do Paysandu na Série B, o futebol paraense definiu o futuro de seus aliados e prepara o terreno para a temporada de 2025, que promete ser intensa do início ao fim. O primeiro movimento deste agitado tabuleiro será com a decisão da Supercopa Grão-Pará, que coloca frente a frente Paysandu e Tuna Luso no próximo dia 8 de janeiro.

O clássico vale título e promete ser um esquenta e tanto para o Campeonato Paraense, com início previsto para o dia 11. A Supercopa Grão-Pará reúne o Campeão Paraense da 1ª divisão (Paysandu) e o Campeão da Copa Grão-Pará (Tuna Luso). O duelo será disputado no Mangueirão, garantindo a primeira oportunidade para as duas torcidas conferirem o elenco inicial da temporada.

Aliás, o Paysandu, que é o atual Campeão Paraense, terá, além da Supercopa e o estadual, a Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão, enquanto a Águia Guerreira, juntamente com a Série D, vai disputar a Copa Verde, já que terminou o Parazão na terceira colocação geral, e a Copa do Brasil.

Logo após a abertura do Parazão, mais precisamente no dia 2 de fevereiro, Belém receberá a grande final da Supercopa do Brasil, que será disputada no Mineirão entre o Flamengo, Campeão da Copa do Brasil, e o Campeão Brasileiro, que ainda não foi definido. Em dois meses, dois clássicos devem arrastar multidões ao Estádio do Mangueirão.

A nível estadual, 12 equipes estão na briga pela taça Estrela do Norte, que simboliza o Parazão. O Congresso Técnico da Federação Paraense de Futebol será realizado nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, e vai reunir dirigentes para delimitar formatos e datas, que este ano deve ter um número menor por causa do calendário Fifa.

Ainda no primeiro semestre, os paraenses terão pela frente a Copa do Brasil, onde estão garantidos Paysandu, Remo, Tuna Luso e São Francisco, e Copa Verde, com participação garantida de Remo, Paysandu e Tuna Luso.

No segundo semestre começa o Campeonato Brasileiro e o Pará terá representantes em duas divisões. Na Série D, Águia e Tuna Luso confirmam presença, enquanto Remo e Paysandu disputam a Série B, fechando com chave de ouro a temporada de 2025.