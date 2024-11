FPF estuda implementar VAR em todos os jogos do Parazão de 2025

Todas as partidas do Campeonato Paraense de 2025 deverão contar com a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR). É o que afirmou o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em entrevista à rádio Liberal+. Segundo ele, a entidade está em processo de aquisição dos equipamentos necessários para implementar o VAR já na próxima edição do campeonato estadual.

“Nossa intenção é implementar o VAR em todos os jogos do estadual, todos mesmo. Para isso, estamos desenvolvendo uma tecnologia própria e adquirindo equipamentos de VAR no mercado. Estamos na fase final desse projeto”, declarou o presidente.

O Campeonato Paraense já utiliza o VAR, mas apenas em partidas específicas. Atualmente, apenas os clássicos Re-Pa e as finais do torneio contam com o uso da ferramenta.

O VAR, inclusive, foi alvo de polêmica na edição deste ano do Parazão. Após o primeiro jogo da final, entre Remo e Paysandu, a diretoria do Leão solicitou à FPF o registro de áudio das comunicações durante a partida. O pedido surgiu após a designação do árbitro Djonaltan Costa de Araújo para operar o VAR, que foi utilizado em lances específicos, como revisões para expulsões e penalidades.

O pedido, entretanto, foi parcialmente negado pela Federação. Inicialmente, a FPF condicionou o acesso à gravação à presença de dirigentes do clube na sede da entidade, acompanhados por um membro da comissão de arbitragem. O Remo, porém, recorreu à Justiça Desportiva e obteve o direito de acesso aos áudios.

Entenda o caso

Em campo, a partida terminou com vitória do Paysandu por 2 a 0. No entanto, a atuação do árbitro central, Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC), e as avaliações dos árbitros escalados na cabine do VAR — Djonaltan Costa de Araújo (AB/PA), Luis Diego Nascimento Lopes (AB/PA), Gleika Oliveira Pinheiro (BAS/PA) e Olivaldo da Silva Moraes (CBF/PA) — foram alvo de críticas por parte dos jogadores, comissão técnica e diretores do Remo.

Os dirigentes do Leão questionaram as decisões da equipe de arbitragem e os critérios adotados nas expulsões dos jogadores Paulinho Curuá e Nathan, argumentando que jogadores do Paysandu, como o volante João Vieira, também deveriam ter sido advertidos com o mesmo rigor. Além disso, o volante Leandro Vilela, do Papão, foi expulso por uma entrada dura em Raimar apenas com o auxílio do VAR, e não por decisão direta de Bráulio Machado.