Presidente da FPF confirma vaga do campeão da Copa Oeste na Copa Grão-Pará

O Governo do Pará, em conjunto com a Federação Paraense de Futebol (FPF), anunciou a criação da Copa Oeste do Pará, que terá patrocínio do Banpará. Após o anúncio, o presidente da Federação, Ricardo Gluck Paul, disse que o torneio também dará vaga direta à Copa Grão Pará, segunda maior competição do estado e que garante ao campeão lugar na Copa do Brasil da temporada seguinte.

Em um evento que contou com a presença do governador Helder Barbalho, uma parceria foi firmada entre o governo do Pará e os clubes São Francisco, São Raimundo, Tapajós e Amazônia. Três agremiações receberão a quantia de R$ 200 mil (São Francisco, São Raimundo e Tapajós) e o Amazônia terá direito a R$ 100 mil.

O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, falou da importância da criação da Copa Oeste do Pará e o quanto isso pode representar aos clubes da região. Gluck Paul afirmou que o vencedor da competição terá vaga garantida na Copa Grão-Pará, torneio que dá uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

VEJA MAIS

“Só joga a Copa Grão-Pará os que atuam as quartas de finais da Série A do Parazão, mas a partir desse movimento, dessa união pelo futebol do Oeste do Estado, vamos criar uma vaga direta dessa competição, para a Copa Grão-Pará e isso é um atalho para o sucesso e sem dúvida fortalecerá ainda mais o futebol”, disse o mandatário da FPF.

A Copa Oeste do Pará ainda não possui tabela e nem jogos definidos. Todo isso terá como responsável a FPF, que trabalha para a execução de tabela, arbitragem, regulamento, além das definições de locais e horários das partidas.