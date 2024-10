Parazão 2025 deve ter novidades e maior vistoria em estádios, garante presidente da FPF

Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, a Federação Paraense de Futebol (FPF) fará o Congresso Técnico para definir as diretrizes do Campeonato Paraense de 2025. De acordo com o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, o torneio deverá ter mudanças e adequações para torná-lo mais atrativo, com menor desgaste aos clubes participantes, que devem permanecer na casa dos 12.

Gluck Paul disse ainda que a federação já está se movimentando para organizar a edição do próximo ano e uma das maiores preocupações é em relação aos estádios que sediarão as partidas.

"Já começamos as avaliações sobre quais estádios serão usados no Parazão de 2025. A partir dessas análises vamos nos reunir e tomar algumas decisões sobre o assunto. Existem times que vão participar da Primeira Divisão e não tem estádios próprios, e são esses clubes com os quais estamos mais conversando, para saber qual será o mando de campo", explicou.

Conforme havia dito em conversas anteriores, o Campeonato Paraense deve ganhar uma padronização entre o número de participantes, limitando a 12 equipes em cada uma das três divisões. As propostas serão debatidas com os clubes no próximo mês de dezembro. O atual campeão estadual é o Paysandu, que conquistou em 2024 o seu 50º título, contra 47 do segundo colocado, o Clube do Remo.

"O Congresso Técnico do Parazão já está marcado. Será realizado entre os dias 6 e oito de dezembro, na fazenda Vitória. O evento deve seguir o formato do ano passado, com muita imersão no futebol paraense. Teremos workshops e palestras com convidados nacionais", encerrou.