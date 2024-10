Com Grupo B indefinido, FPF divulga datas das quartas de final da ‘Segundinha’; saiba mais

O Campeonato Paraense Série B1, ou “Segundinha” como é mais conhecido, teve as datas de parte dos jogos das quartas de final divulgadas nesta quinta-feira (17/10), pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Quatro, dos seis times já classificados, iniciam a disputa por uma vaga na semifinal já no próximo domingo (20/10).

Os primeiros a se enfrentarem na segunda fase serão São Raimundo e Carajás, que se enfrentam no domingo, às 15h30, no Estádio José Raimundo Roseno Araújo, o Rosenão, em Parauapebas. Na segunda-feira (21/10), às 15h30, é a vez de Esmac e Independente disputarem a vaga no campo 1 do CEJU, no complexo do Mangueirão, em Belém.

As partidas são as primeiras dos jogos de ida e volta que devem classificar os times para a semifinal. Além destes, já estão nas quartas de final os clubes Paragominas e Capitão Poço, que aguardam o resultado das disputas do Grupo B, de onde sairão seus rivais para a disputa das quartas, no entanto, as partidas da chave estão paralisadas por conta de um imbróglio judicial.

Após um primeiro embate judicial, Pedreira e Fonte Nova subiram de divisão a partir da Série B2 e foram os times que completaram o Grupo B após uma nova disputa de semifinais e final na “Terceirinha”, no entanto, uma nova denúncia atrasou ainda mais a disputa. Isso porque, o Amazônia alegou que o Pedreira teria escalado três jogadores de forma irregular para a nova disputa da Série B2. Eles teriam sido inscritos fora do prazo de 48h antes das partidas semifinais. Com a denúncia do time santareno, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) marcou um julgamento para a próxima sexta-feira (18/10), às 17h, para avaliar o caso.

Por enquanto, os outros dois jogos das quartas de final da Segundinha ainda aguardam a resolução na justiça para serem definidos pela FPF.