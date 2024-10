Após imbróglio judicial, Pedreira e Fonte Nova garantem vaga na Segundinha 2024

Vagas definidas! Após a anulação dos resultados da Série B2 do Campeonato Paraense por conta do imbróglio judicial envolvendo a escalação de jogadores irregulares, as semifinais da Terceirinha finalmente foram realizadas e o Pedreira e a Fonte Nova conquistaram o acesso para a Segundinha.

A primeira semifinal foi entre Tiradentes e Fonte Nova. Na última segunda-feira (7), no Ceju, em Belém, a Arara Azul venceu o Tigre por 3 a 0 e garantiu a vaga na final e na Segundinha. Na partida de ida, que ocorreu na quarta-feira (3), o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Já na segunda decisão, o Pedreira superou o Amazônia nos pênaltis após o jogo de volta terminar em 1 a 1. O duelo de ida também tinha terminado com um empate sem gols. Com isso, o Gigante da Ilha retorna à Série B1 e para a final da Terceirinha.

Com os resultados, o Pedreira e a Fonte Nova vão para o grupo B da Segundinha, que tem União Paraense e Izabelense, disputar a vaga para a elite do futebol estadual.

A decisão entre Pedreira e Fonte Nova, que vale o título da Terceirinha, ainda não tem data marcada e será definida pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Imbróglio judicial

No início de setembro, com a Série B2 do Campeonato Paraense prestes a começar, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu pela anulação do resultado da Segundinha, que havia terminado com o acesso do Pedreira e do Amazônia. A decisão foi tomada após denúncia sobre a escalação de jogadores regulares por parte do Gigante da Ilha e do Tesla. O pedido foi feito pelos times Gavião Kyikatêje, Tiradentes e Sporting Fonte Nova.

Com isso, os times perderam pontos e uma nova semifinal e final foram definidas pela FPF. Mesmo com a perda, o Pedreira conseguiu a pontuação necessária para chegar à semifinal e conseguiu a vaga novamente.