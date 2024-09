STJD defere pedido de suspensão de resultados na Série B2 e Segundinha sofre alterações na tabela

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu, na última quinta-feira (05/9), o pedido de e efeito suspensivo para suspender a homologação dos resultados das partidas das semifinais e da final da Série B2 do Paraense. Com isso, as equipes do Amazônia e Pedreira, não poderão estrear na Série B1, a famosa Segundinha, marcada para começar neste final de semana.

Em nota, a Federação Paraense de Futebol (FPF) declarou que a participação dos clubes na Segundinha traria insegurança jurídica para a competição. A entidade pediu que o caso seja resolvido com urgência na justiça e a audiência foi marcada para a próxima quinta-feira (12/9).

Até que tudo seja resolvido, os jogos do Amazônia e do Pedreira serão remarcados, reorganizando a tabela do Grupo B da Série B1, que além da dupla também conta com os times Izabelense e União Paraense. Enquanto isso, os jogos dos outros grupos continuam de acordo com o planejado.

VEJA MAIS

Entenda o Caso

O imbróglio envolvendo o Amazônia e o Pedreira iniciou com um pedido dos times Gavião Kyikateje, Fonte Nova e Tiradentes, que entraram na justiçapara pedir efeito suspensivo e para garantir a não homologação das semifinais e finais da Série B2 do Paraense. De acordo com os clubes, o Pedreira e o Tesla estariam atuando com jogadores irregulares na competição.

Caso as duas equipes sejam declaradas culpadas pelo STJD, a Série B2 será retomada e terá as semifinais e finais redefinidas. E, caso isso não ocorra, Amazônia e Pedreira seguem na disputa da segundinha em busca do acesso para o Campeonato Paraense 2025.