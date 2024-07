Congresso técnico define formato de disputa e data de início da ‘Segundinha’ do Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou, na tarde desta quinta-feira (11), o Congresso Técnico da Série B1 do Parazão 2024, a "Segundinha". Representantes das 16 equipes participantes se reuniram na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para delinear os rumos da competição deste ano.

VEJA MAIS

Conforme decidido no congresso, a Série B1 terá seu início no dia 30 de agosto. A edição contará com a participação de 18 clubes, incluindo 14 remanescentes da temporada anterior, dois rebaixados da elite estadual de 2023 e mais dois promovidos da Série B2 do Parazão, que está na fase semifinal (Tesla, Amazônia, Pedreira e Fonte Nova continuam vivos no campeonato).

O formato da competição segue o padrão do ano anterior, conforme o estatuto do torcedor. Na primeira fase, os 18 clubes serão divididos em quatro grupos, sendo dois com cinco equipes e os demais com quatro. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

As fases subsequentes serão disputadas em jogos de ida e volta. Nas quartas de final, as equipes que terminaram em primeiro lugar em seus grupos terão a vantagem de decidir em casa o segundo jogo. Os quatro vencedores avançam para as semifinais, e os dois vencedores desta fase conquistarão o acesso ao Campeonato Paraense de 2025.

Confira abaixo a composição dos grupos:

Grupo A: Vila Rica, São Raimundo, União Paraense, Capitão Poço e Paragominas

Vila Rica, São Raimundo, União Paraense, Capitão Poço e Paragominas Grupo B: Santos, Sport Belém, vice-campeão da B2 e Paraense

Santos, Sport Belém, vice-campeão da B2 e Paraense Grupo C: Izabelense, Pinheirense, Esmac e campeão da B2

Izabelense, Pinheirense, Esmac e campeão da B2 Grupo D: Itupiranga, Independente, Atlético Paraense, Carajás e Parauapebas

Veja as partidas da primeira rodada

Grupo A:

Vila Rica x São Raimundo

União Paraense x Capitão Poço

Grupo B:

Santos x Sport Belém

Vice-Campeão da B2 x Paraense

Grupo C:

Izabelense x Pinheirense

Esmac x Campeão da B2

Grupo D:

Itupiranga x Independente

Atlético Paraense x Carajás